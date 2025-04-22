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В трех регионах России могут ввести полный или частичный запрет майнинга

В трех регионах России могут ввести полный или частичный запрет майнинга - РИА Новости, 22.04.2025

В трех регионах России могут ввести полный или частичный запрет майнинга

Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:43:00+03:00

2025-04-22T14:43:00+03:00

2025-04-22T14:43:00+03:00

экономика

пензенская область

россия

иркутская область

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)… Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами", - сказали в пресс-службе министерства. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html

пензенская область

россия

иркутская область

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экономика, пензенская область, россия, иркутская область, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)