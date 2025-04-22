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Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 250... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:32:00+03:00
2025-04-22T12:32:00+03:00
2025-04-22T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне ответственности группировки "Запад"