Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ
Захарова рассказала об интервью с журналистом, отстаивавшим фейки о Буче и ВС РФ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об интервью с корреспондентом одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому материал не вышел в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы "не дошло до самосуда".
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По словам дипломата, журналист с неохотой признался, что является гражданином России, и начал интервью с общих вопросов российско-американских отношений. "Поначалу все было более-менее спокойно, я давала комментарий в отношении последних контактов с Вашингтоном. Но то, что началось потом, сложно описать адекватно", — отметила Захарова.
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"Журналист — не будем называть его имени — принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. <...> Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому, что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было", — рассказала она.
Дипломат добавила, что беседа закончилась "сеансом экзорцизма" — корреспондент начал смеяться, когда заговорили о зверствах бандеровцев в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.
По словам Захаровой, она сначала не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник спецоперации на Украине.
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"Во-первых, он буквально не поверил всему происходящему перед его глазами. Во-вторых, узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, сказал: "Жаль, это должны увидеть люди". По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО и, так получилось волею судеб, оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это "интервью", — заключила она.
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