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Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
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20:14 22.04.2025 (обновлено: 23:19 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zaharova-2012837278.html
Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ
Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об интервью с корреспондентом одного из СМИ, который защищал Владимира... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об интервью с корреспондентом одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ.Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому материал не вышел в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы "не дошло до самосуда". По словам дипломата, журналист с неохотой признался, что является гражданином России, и начал интервью с общих вопросов российско-американских отношений. "Поначалу все было более-менее спокойно, я давала комментарий в отношении последних контактов с Вашингтоном. Но то, что началось потом, сложно описать адекватно", — отметила Захарова.&quot;Журналист — не будем называть его имени — принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. &lt;...&gt; Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому, что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было&quot;, — рассказала она.Дипломат добавила, что беседа закончилась "сеансом экзорцизма" — корреспондент начал смеяться, когда заговорили о зверствах бандеровцев в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.По словам Захаровой, она сначала не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник спецоперации на Украине.&quot;Во-первых, он буквально не поверил всему происходящему перед его глазами. Во-вторых, узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, сказал: &quot;Жаль, это должны увидеть люди&quot;. По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО и, так получилось волею судеб, оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это &quot;интервью&quot;, — заключила она.
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html
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россия, буча, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика, общество
Россия, Буча, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика, Общество
Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ

Захарова рассказала об интервью с журналистом, отстаивавшим фейки о Буче и ВС РФ

© Мария Захарова/TelegramКадр из интервью с журналистом, оправдывающим Зеленского и ВСУ
Кадр из интервью с журналистом, оправдывающим Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Мария Захарова/Telegram
Кадр из интервью с журналистом, оправдывающим Зеленского и ВСУ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об интервью с корреспондентом одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому материал не вышел в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы "не дошло до самосуда".
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По словам дипломата, журналист с неохотой признался, что является гражданином России, и начал интервью с общих вопросов российско-американских отношений. "Поначалу все было более-менее спокойно, я давала комментарий в отношении последних контактов с Вашингтоном. Но то, что началось потом, сложно описать адекватно", — отметила Захарова.
«

"Журналист — не будем называть его имени — принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. <...> Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому, что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было", — рассказала она.

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Дипломат добавила, что беседа закончилась "сеансом экзорцизма" — корреспондент начал смеяться, когда заговорили о зверствах бандеровцев в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.
По словам Захаровой, она сначала не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник спецоперации на Украине.
«

"Во-первых, он буквально не поверил всему происходящему перед его глазами. Во-вторых, узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, сказал: "Жаль, это должны увидеть люди". По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО и, так получилось волею судеб, оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это "интервью", — заключила она.

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