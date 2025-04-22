Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 22.04.2025 (обновлено: 02:30 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/yurist-2012635176.html
Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения
Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения - РИА Новости, 22.04.2025
Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения
Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:18:00+03:00
2025-04-22T02:30:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист в сфере интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук Кристина Михельсон. Как объяснила юрист, авторское право на изображение возникает с момента его создания, и не требует регистрации. Она уточнила, что размещение даже одной чужой фотографии без разрешения может стать потенциальным нарушением. "В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, совершённое для извлечения дохода, может последовать наложение штрафа. Для физических лиц такой штраф составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления. Это значит, что даже если нарушения совершаются "по незнанию" или без злого умысла, закон предусматривает санкции, вплоть до изъятия незаконно используемых материалов", - рассказала юрист. Юрист подчеркнула, что за публикование чужих фото без согласия автора граждане могут столкнуться с требованием компенсации по статье 1301 Гражданского кодекса РФ ("Ответственность за нарушение исключительного права на произведение"). Компенсацию по таким делам могут определить как в фиксированной сумме до 5 миллионов рублей, так и в двухкратном размере стоимости права использования, обратила внимание Михельсон. "Проблема усугубляется тем, что многие считают: если изображение опубликовано в свободном доступе, оно не защищено. Это не так. Право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и ещё 70 лет после смерти", - напомнила Михельсон. Михельсон также призвала интернет-пользователей проверить права использования чужого изображения.
https://ria.ru/20250421/dokhody-2012430452.html
https://ria.ru/20250228/jurist-2002095332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист предупредила о штрафах за использование чужих фото без разрешения

Юрист Михельсон: использование чужих фото без разрешения грозит штрафом

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист в сфере интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук Кристина Михельсон.
Как объяснила юрист, авторское право на изображение возникает с момента его создания, и не требует регистрации. Она уточнила, что размещение даже одной чужой фотографии без разрешения может стать потенциальным нарушением.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Юрист предупредил об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля
Вчера, 02:24
"В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, совершённое для извлечения дохода, может последовать наложение штрафа. Для физических лиц такой штраф составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления. Это значит, что даже если нарушения совершаются "по незнанию" или без злого умысла, закон предусматривает санкции, вплоть до изъятия незаконно используемых материалов", - рассказала юрист.
Юрист подчеркнула, что за публикование чужих фото без согласия автора граждане могут столкнуться с требованием компенсации по статье 1301 Гражданского кодекса РФ ("Ответственность за нарушение исключительного права на произведение"). Компенсацию по таким делам могут определить как в фиксированной сумме до 5 миллионов рублей, так и в двухкратном размере стоимости права использования, обратила внимание Михельсон.
"Проблема усугубляется тем, что многие считают: если изображение опубликовано в свободном доступе, оно не защищено. Это не так. Право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и ещё 70 лет после смерти", - напомнила Михельсон.
Михельсон также призвала интернет-пользователей проверить права использования чужого изображения.
Серебряные монеты в Международном музее нумизматики - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет
28 февраля, 05:25
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала