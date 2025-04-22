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Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
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03:41 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/yaponii-2012637999.html
Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска
Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув его вклад в РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:41:00+03:00
2025-04-22T03:41:00+03:00
в мире
япония
франциск (хорхе марио бергольо)
сигэру исиба
такэси ивая
умер папа римский франциск
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув его вклад в продвижение дипломатии мира. "В послании премьер-министра Исибы отмечается, что он глубоко опечален новостями о кончине папы Франциска и выражает искренние соболезнования от лица правительства и граждан Японии. Премьер-министр Исиба также подчеркнул, что с момента избрания в марте 2013 года папа Франциск неустанно трудился для защиты окружающей среды и продвижения дипломатии мира", - говорится в пресс-релизе МИД Японии. В свою очередь, Ивая также выразил соболезнования в связи кончиной папы Франциска, отметив, что "его визит в Японию в 2019 году ознаменовал существенный толчок в дружеских отношениях между Японией и Ватиканом". Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html
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в мире, япония, франциск (хорхе марио бергольо), сигэру исиба, такэси ивая, умер папа римский франциск
В мире, Япония, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Сигэру Исиба, Такэси Ивая, Умер папа римский Франциск
Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска

Премьер Японии Исиба выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув его вклад в продвижение дипломатии мира.
"В послании премьер-министра Исибы отмечается, что он глубоко опечален новостями о кончине папы Франциска и выражает искренние соболезнования от лица правительства и граждан Японии. Премьер-министр Исиба также подчеркнул, что с момента избрания в марте 2013 года папа Франциск неустанно трудился для защиты окружающей среды и продвижения дипломатии мира", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
В свою очередь, Ивая также выразил соболезнования в связи кончиной папы Франциска, отметив, что "его визит в Японию в 2019 году ознаменовал существенный толчок в дружеских отношениях между Японией и Ватиканом".
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
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В миреЯпонияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сигэру ИсибаТакэси ИваяУмер папа римский Франциск
 
 
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