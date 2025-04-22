https://ria.ru/20250422/yaponii-2012637999.html

Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска

Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025

Премьер Японии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув его вклад в РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:41:00+03:00

2025-04-22T03:41:00+03:00

2025-04-22T03:41:00+03:00

в мире

япония

франциск (хорхе марио бергольо)

сигэру исиба

такэси ивая

умер папа римский франциск

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув его вклад в продвижение дипломатии мира. "В послании премьер-министра Исибы отмечается, что он глубоко опечален новостями о кончине папы Франциска и выражает искренние соболезнования от лица правительства и граждан Японии. Премьер-министр Исиба также подчеркнул, что с момента избрания в марте 2013 года папа Франциск неустанно трудился для защиты окружающей среды и продвижения дипломатии мира", - говорится в пресс-релизе МИД Японии. В свою очередь, Ивая также выразил соболезнования в связи кончиной папы Франциска, отметив, что "его визит в Японию в 2019 году ознаменовал существенный толчок в дружеских отношениях между Японией и Ватиканом". Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html

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в мире, япония, франциск (хорхе марио бергольо), сигэру исиба, такэси ивая, умер папа римский франциск