Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада
Яковенко: главным пороком антироссийской политики Запада был выход из диалога
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главный порок антироссийской политики Запада заключается в том, что Европа и США при администрации Джо Байдена вышли из диалога с Россией, и это стало их грубым просчетом, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Главный же порок в антироссийской политике Запада, которая дает плачевные и прямо противоположные искомым результаты, сводится к тому, на что последовательно указывал Генри Киссинджер: в любой стратегии не надо делать ставку на достижение окончательных целей (в данном случае на "смену режима" в России и ее расчленение) и при любых обстоятельствах не выходить из процесса диалога с противником — другими словами, "не выходить из (дипломатической) игры". И этот категорический императив был изначально отвергнут администрацией Байдена и европейскими союзниками Америки, которые грубо просчитались", - написал он.
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко
2 апреля, 07:56
По словам Яковенко, в Киеве и втихую в Европе обвиняют администрацию президента США Дональда Трампа в смене нарратива по украинскому урегулированию — с общезападного на российский.
"Но российский основан на фактах и, надо полагать, на документах прежней администрации, которые было бы неплохо рассекретить, тем более что планировавшийся блицкриг против России феноменально провалился (бывший советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, один из главных архитекторов украинского проекта, теперь на каждом углу говорит обо всем, кроме этого)", - указал Яковенко.