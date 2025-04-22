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Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада - РИА Новости, 22.04.2025
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07:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012648882.html
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада - РИА Новости, 22.04.2025
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада
Главный порок антироссийской политики Запада заключается в том, что Европа и США при администрации Джо Байдена вышли из диалога с Россией, и это стало их грубым РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:32:00+03:00
2025-04-22T07:32:00+03:00
россия
европа
сша
джо байден
александр яковенко
генри киссинджер
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главный порок антироссийской политики Запада заключается в том, что Европа и США при администрации Джо Байдена вышли из диалога с Россией, и это стало их грубым просчетом, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Главный же порок в антироссийской политике Запада, которая дает плачевные и прямо противоположные искомым результаты, сводится к тому, на что последовательно указывал Генри Киссинджер: в любой стратегии не надо делать ставку на достижение окончательных целей (в данном случае на "смену режима" в России и ее расчленение) и при любых обстоятельствах не выходить из процесса диалога с противником — другими словами, "не выходить из (дипломатической) игры". И этот категорический императив был изначально отвергнут администрацией Байдена и европейскими союзниками Америки, которые грубо просчитались", - написал он. По словам Яковенко, в Киеве и втихую в Европе обвиняют администрацию президента США Дональда Трампа в смене нарратива по украинскому урегулированию — с общезападного на российский. "Но российский основан на фактах и, надо полагать, на документах прежней администрации, которые было бы неплохо рассекретить, тем более что планировавшийся блицкриг против России феноменально провалился (бывший советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, один из главных архитекторов украинского проекта, теперь на каждом углу говорит обо всем, кроме этого)", - указал Яковенко.
https://ria.ru/20250402/yakovenko-2008803950.html
https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html
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россия, европа, сша, джо байден, александр яковенко, генри киссинджер
Россия, Европа, США, Джо Байден, Александр Яковенко, Генри Киссинджер
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада

Яковенко: главным пороком антироссийской политики Запада был выход из диалога

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главный порок антироссийской политики Запада заключается в том, что Европа и США при администрации Джо Байдена вышли из диалога с Россией, и это стало их грубым просчетом, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Главный же порок в антироссийской политике Запада, которая дает плачевные и прямо противоположные искомым результаты, сводится к тому, на что последовательно указывал Генри Киссинджер: в любой стратегии не надо делать ставку на достижение окончательных целей (в данном случае на "смену режима" в России и ее расчленение) и при любых обстоятельствах не выходить из процесса диалога с противником — другими словами, "не выходить из (дипломатической) игры". И этот категорический императив был изначально отвергнут администрацией Байдена и европейскими союзниками Америки, которые грубо просчитались", - написал он.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко
2 апреля, 07:56
По словам Яковенко, в Киеве и втихую в Европе обвиняют администрацию президента США Дональда Трампа в смене нарратива по украинскому урегулированию — с общезападного на российский.
"Но российский основан на фактах и, надо полагать, на документах прежней администрации, которые было бы неплохо рассекретить, тем более что планировавшийся блицкриг против России феноменально провалился (бывший советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, один из главных архитекторов украинского проекта, теперь на каждом углу говорит обо всем, кроме этого)", - указал Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине
16 апреля, 07:45
 
РоссияЕвропаСШАДжо БайденАлександр ЯковенкоГенри Киссинджер
 
 
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