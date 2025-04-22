https://ria.ru/20250422/wp-2012832298.html

США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP

США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025

США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP

США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:41:00+03:00

2025-04-22T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники."Украинские и европейские представители на встрече в Лондоне в среду встретятся с предложением США признать российскую <...> аннексию Крыма и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения", — говорится в материале.При этом отмечается, что союзники Киева надеются выиграть для него гарантии безопасности и программы реконструкции в обмен на территориальные уступки. Они могут финансироваться за счет замороженных российских активов, пишет газета.Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250422/krym-2012821897.html

https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html

сша

европа

украина

россия

республика крым

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в мире, сша, европа, украина, россия, республика крым, оон