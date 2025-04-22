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США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
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19:41 22.04.2025 (обновлено: 20:05 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/wp-2012832298.html
США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP
США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP
США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:41:00+03:00
2025-04-22T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.&quot;Украинские и европейские представители на встрече в Лондоне в среду встретятся с предложением США признать российскую &lt;...&gt; аннексию Крыма и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения&quot;, — говорится в материале.При этом отмечается, что союзники Киева надеются выиграть для него гарантии безопасности и программы реконструкции в обмен на территориальные уступки. Они могут финансироваться за счет замороженных российских активов, пишет газета.Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/krym-2012821897.html
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сша
европа
украина
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в мире, сша, европа, украина, россия, республика крым, оон
В мире, США, Европа, Украина, Россия, Республика Крым, ООН
США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP

WP: на встрече в Лондоне США предложат ЕС и Украине признать Крым российским

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«

"Украинские и европейские представители на встрече в Лондоне в среду встретятся с предложением США признать российскую <...> аннексию Крыма и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения", — говорится в материале.

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При этом отмечается, что союзники Киева надеются выиграть для него гарантии безопасности и программы реконструкции в обмен на территориальные уступки. Они могут финансироваться за счет замороженных российских активов, пишет газета.
Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.

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Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.
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