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Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025
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17:44 22.04.2025 (обновлено: 18:22 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва
Прокуратура Владимирской области организовала горячую линии оказания правовой помощи жителей населенных пунктов Киржачского района, сообщает Генеральная... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
владимирская область
происшествия
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линии оказания правовой помощи жителей населенных пунктов Киржачского района, сообщает Генеральная прокуратура РФ.Ранее в официальном приложении МЧС РФ сообщалось, что чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области после сообщений о взрыве."Сегодня в районе поселке Барсово Киржачского района произошел взрыв. Прокуратурой области незамедлительно взято на контроль соблюдение прав граждан. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по поручению прокурора региона Ивана Грибова, прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html
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владимирская область, происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области
Владимирская область, Происшествия, Взрыв в воинской части во Владимирской области
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва

Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва в Киржачском районе

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линии оказания правовой помощи жителей населенных пунктов Киржачского района, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Ранее в официальном приложении МЧС РФ сообщалось, что чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области после сообщений о взрыве.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва
Вчера, 17:17
"Сегодня в районе поселке Барсово Киржачского района произошел взрыв. Прокуратурой области незамедлительно взято на контроль соблюдение прав граждан. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по поручению прокурора региона Ивана Грибова, прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.
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