https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html

Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва

Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025

Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва

Прокуратура Владимирской области организовала горячую линии оказания правовой помощи жителей населенных пунктов Киржачского района, сообщает Генеральная... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:44:00+03:00

2025-04-22T17:44:00+03:00

2025-04-22T18:22:00+03:00

владимирская область

происшествия

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линии оказания правовой помощи жителей населенных пунктов Киржачского района, сообщает Генеральная прокуратура РФ.Ранее в официальном приложении МЧС РФ сообщалось, что чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области после сообщений о взрыве."Сегодня в районе поселке Барсово Киржачского района произошел взрыв. Прокуратурой области незамедлительно взято на контроль соблюдение прав граждан. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по поручению прокурора региона Ивана Грибова, прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.

https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012630189.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимирская область, происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области