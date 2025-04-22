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В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования - РИА Новости, 22.04.2025
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17:16 22.04.2025 (обновлено: 18:22 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012792847.html
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:16:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств, отметив, что задействованы все силы оперативного реагирования. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. "Уважаемые жители Киржачского района! В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html
киржачский район
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происшествия, киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования

Глава Киржачского района Владимирской области обратилась к жителям из-за взрыва

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств, отметив, что задействованы все силы оперативного реагирования.
Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы.
«
"Уважаемые жители Киржачского района! В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьВзрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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