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В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования

В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования - РИА Новости, 22.04.2025

В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования

Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:16:00+03:00

2025-04-22T17:16:00+03:00

2025-04-22T18:22:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств, отметив, что задействованы все силы оперативного реагирования. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. "Уважаемые жители Киржачского района! В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию", - написала Карпова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html

киржачский район

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области