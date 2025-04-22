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В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:16:00+03:00
2025-04-22T17:16:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова на фоне сообщения губернатора о взрыве обратилась к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств, отметив, что задействованы все силы оперативного реагирования. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. "Уважаемые жители Киржачского района! В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
Глава Киржачского района Владимирской области обратилась к жителям из-за взрыва