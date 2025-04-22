https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html
Во Владимирской области прогремел взрыв
Во Владимирской области прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2025
Во Владимирской области прогремел взрыв
В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:40:00+03:00
2025-04-22T16:40:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
владимирская область
происшествия
киржачский район
взрыв в воинской части во владимирской области
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже", — написал он.Он обратился к журналистам, блогерам и местным жителям, что они воздержались от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления официальных данных. По информации МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации.Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в район, где объявлена ЧС. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", — говорится в материале. Ведомство добавило, что контролирует ситуацию в Киржачском районе в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.
https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, происшествия, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области
Владимирская область, Происшествия, Киржачский район, Взрыв в воинской части во Владимирской области
Во Владимирской области прогремел взрыв
В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв
РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости.
В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале
.
«
"На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже", — написал он.
Он обратился к журналистам, блогерам и местным жителям, что они воздержались от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления официальных данных.
По информации МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в район, где объявлена ЧС.
Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию.
«
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", — говорится в материале.
Ведомство добавило, что контролирует ситуацию в Киржачском районе в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.