https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html

Во Владимирской области прогремел взрыв

Во Владимирской области прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2025

Во Владимирской области прогремел взрыв

В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:40:00+03:00

2025-04-22T16:40:00+03:00

2025-04-22T18:22:00+03:00

владимирская область

происшествия

киржачский район

взрыв в воинской части во владимирской области

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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже", — написал он.Он обратился к журналистам, блогерам и местным жителям, что они воздержались от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления официальных данных. По информации МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации.Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в район, где объявлена ЧС. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", — говорится в материале. Ведомство добавило, что контролирует ситуацию в Киржачском районе в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.

https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html

https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html

владимирская область

киржачский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимирская область, происшествия, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области