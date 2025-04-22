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Во Владимирской области прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2025
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16:40 22.04.2025 (обновлено: 18:22 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html
Во Владимирской области прогремел взрыв
Во Владимирской области прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2025
Во Владимирской области прогремел взрыв
В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:40:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
владимирская область
происшествия
киржачский район
взрыв в воинской части во владимирской области
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.&quot;На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже&quot;, — написал он.Он обратился к журналистам, блогерам и местным жителям, что они воздержались от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления официальных данных. По информации МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации.Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в район, где объявлена ЧС. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района. Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", — говорится в материале. Ведомство добавило, что контролирует ситуацию в Киржачском районе в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.
https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html
https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html
владимирская область
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владимирская область, происшествия, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области
Владимирская область, Происшествия, Киржачский район, Взрыв в воинской части во Владимирской области
Во Владимирской области прогремел взрыв

В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.
«

"На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже", — написал он.

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Он обратился к журналистам, блогерам и местным жителям, что они воздержались от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления официальных данных.
По информации МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в район, где объявлена ЧС.
Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию.
«
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13", — говорится в материале.
Ведомство добавило, что контролирует ситуацию в Киржачском районе в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.
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Владимирская областьПроисшествияКиржачский районВзрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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