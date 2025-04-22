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После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек
После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек - РИА Новости, 22.04.2025
После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек
Один человек погиб, трое, в том числе ребёнок, пострадали после взрыва боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области, сообщили в следственном управлении СК... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:07:00+03:00
2025-04-22T00:07:00+03:00
2025-04-22T00:07:00+03:00
происшествия
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калач
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в том числе ребёнок, пострадали после взрыва боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области, сообщили в следственном управлении СК России по региону. По данным регионального Следственного комитета, инцидент произошел утром в понедельник. "На территории домовладения в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области в результате детонации боеприпаса, принадлежавшего одному из мужчин, пострадали четверо местных жителей, в том числе ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице", — сообщило региональное следственное управление в своем Telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" и части 1 статьи 222.1 УК РФ "незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ".
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происшествия, воронежская область, россия, калач, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Калач, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек
После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек, трое пострадали