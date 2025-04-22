https://ria.ru/20250422/vudlend-2012690507.html

Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках

Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках - РИА Новости, 22.04.2025

Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил с 12,5 до 9,5 лет приговор американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотических средств, РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:34:00+03:00

2025-04-22T11:34:00+03:00

2025-04-22T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил с 12,5 до 9,5 лет приговор американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Кшевицкий."Приговор смягчили… 9,5 лет", - сказал собеседник агентства.В июле Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок.Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался.

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

https://ria.ru/20250414/zhvachka-2011212317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сша