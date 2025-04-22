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Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках - РИА Новости, 22.04.2025
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11:34 22.04.2025 (обновлено: 12:13 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vudlend-2012690507.html
Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках
Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках - РИА Новости, 22.04.2025
Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках
Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил с 12,5 до 9,5 лет приговор американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотических средств, РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:34:00+03:00
2025-04-22T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил с 12,5 до 9,5 лет приговор американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Кшевицкий."Приговор смягчили… 9,5 лет", - сказал собеседник агентства.В июле Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок.Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался.
https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html
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Американцу Вудлэнду сократили срок заключения по делу о наркотиках

Американцу Вудлэнду на три года сократили срок заключения по делу о наркотиках

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил с 12,5 до 9,5 лет приговор американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Кшевицкий.
"Приговор смягчили… 9,5 лет", - сказал собеседник агентства.
Роберт Вудлэнд - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками
26 ноября 2024, 07:18
В июле Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок.
Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.
Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В крови детей из Бурятии, которым стало плохо от жвачки, не нашли наркотики
14 апреля, 18:25
 
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