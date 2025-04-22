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Патриарх Сербский Порфирий передал Путину привет от Вучича
Патриарх Сербский Порфирий передал Путину привет от Вучича - РИА Новости, 22.04.2025
Патриарх Сербский Порфирий передал Путину привет от Вучича
Патриарх Сербский Порфирий рассказал президенту России Владимиру Путину, что президент Сербии Александр Вучич намерен быть на праздновании 9 мая в Москве... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:07:00+03:00
2025-04-22T20:07:00+03:00
2025-04-22T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 апреля – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий рассказал президенту России Владимиру Путину, что президент Сербии Александр Вучич намерен быть на праздновании 9 мая в Москве независимо от обстоятельств в Европе, а также передал ему привет от сербского лидера. "Конечно, у нас отношения очень хорошие с президентом, и он привет вам послал и сказал мне, что будет 9 мая здесь, независимо от обстоятельств в Европе", – сказал патриарх Сербский Порфирий на встрече с президентом России, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24". Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Патриарх Порфирий прибыл в Москву накануне. Ему была присуждена ученая степень почетного доктора Московской духовной академии (МДА), сообщалось на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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Патриарх Сербский Порфирий передал Путину привет от Вучича
Патриарх Сербский Порфирий: Вучич намерен быть на праздновании 9 мая в Москве