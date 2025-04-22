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Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 22.04.2025
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11:39 22.04.2025 (обновлено: 11:43 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vtsiom-2012691777.html
Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ
Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 22.04.2025
Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ
Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:39:00+03:00
2025-04-22T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ критичнее охарактеризовали свои навыки управления денежными средствами и оценивали в среднем на 2,91 по пятибалльной шкале. Респонденты в 2025 году также на тройку оценили финансовую грамотность своих семей, средний балл по пятибалльной шкале составил 3,74. По данным ВЦИОМ от 2010 года, умению своих родных и близких управлять своими финансами россияне также давали оценку "три" - средний балл тогда составил 3.38. Кроме того, опрошенным предложили представить себе, что они выиграли в лотерею миллион долларов. В 2025 году граждане РФ, по данным ВЦИОМ, распределили "выигранную" сумму примерно равномерно: 34% потратили бы на квартиру, машину, учебу, отдых и другие потребности, 30% отложили бы, 19% направили бы на благотворительность, а 17% решились бы вложить в высокодоходные, но рискованные проекты. В 2006 году больше половины респондентов (51%) потратили бы полученный в качестве приза миллион долларов. В 2025 году свыше половины россиян пользуются телефоном для управления и контроля своими финансами: 59% - для оплаты услуг, 56% - для денежных переводов, 51% - для получения СМС-оповещений о банковских операциях, 51% - для управления своим банковским счетом. В 2011 году подавляющее большинство граждан РФ не пользовались мобильными телефонами с целью управления и контроля своими денежными средствами. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250422/professii-2012639465.html
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россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: россияне в 2025 году оценили свою финансовую грамотность на тройку

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Рублевые и долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ критичнее охарактеризовали свои навыки управления денежными средствами и оценивали в среднем на 2,91 по пятибалльной шкале.
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Респонденты в 2025 году также на тройку оценили финансовую грамотность своих семей, средний балл по пятибалльной шкале составил 3,74. По данным ВЦИОМ от 2010 года, умению своих родных и близких управлять своими финансами россияне также давали оценку "три" - средний балл тогда составил 3.38.
Кроме того, опрошенным предложили представить себе, что они выиграли в лотерею миллион долларов. В 2025 году граждане РФ, по данным ВЦИОМ, распределили "выигранную" сумму примерно равномерно: 34% потратили бы на квартиру, машину, учебу, отдых и другие потребности, 30% отложили бы, 19% направили бы на благотворительность, а 17% решились бы вложить в высокодоходные, но рискованные проекты. В 2006 году больше половины респондентов (51%) потратили бы полученный в качестве приза миллион долларов.
В 2025 году свыше половины россиян пользуются телефоном для управления и контроля своими финансами: 59% - для оплаты услуг, 56% - для денежных переводов, 51% - для получения СМС-оповещений о банковских операциях, 51% - для управления своим банковским счетом. В 2011 году подавляющее большинство граждан РФ не пользовались мобильными телефонами с целью управления и контроля своими денежными средствами.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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