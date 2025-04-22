https://ria.ru/20250422/vsu-2012810545.html

ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо

ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо

Украинские войска используют высокие многоэтажные здания системы здравоохранения Херсона для управления дронами при атаках по левобережной части Херсонской... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:12:00+03:00

2025-04-22T18:12:00+03:00

2025-04-22T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска используют высокие многоэтажные здания системы здравоохранения Херсона для управления дронами при атаках по левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По команде из Киева выделяется финансирование якобы на ремонты высоких зданий поликлиник, больниц, из которых хорошо виден левый берег. Тратятся серьезные деньги и прописывается якобы как для ремонта медицинских учреждений, хотя их в городе давно нет. Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, по городу также ездят машины с иностранными номера и слышна иностранная речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html

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херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо