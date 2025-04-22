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ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 22.04.2025 (обновлено: 18:36 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vsu-2012810545.html
ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо
ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо
Украинские войска используют высокие многоэтажные здания системы здравоохранения Херсона для управления дронами при атаках по левобережной части Херсонской... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:12:00+03:00
2025-04-22T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска используют высокие многоэтажные здания системы здравоохранения Херсона для управления дронами при атаках по левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По команде из Киева выделяется финансирование якобы на ремонты высоких зданий поликлиник, больниц, из которых хорошо виден левый берег. Тратятся серьезные деньги и прописывается якобы как для ремонта медицинских учреждений, хотя их в городе давно нет. Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, по городу также ездят машины с иностранными номера и слышна иностранная речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html
херсонская область
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херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо
ВСУ используют больницы в Херсоне для управления дронами, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ используют здания здравоохранения Херсона для управления дронами

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие бригады ВСУ
Военнослужащие бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие бригады ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска используют высокие многоэтажные здания системы здравоохранения Херсона для управления дронами при атаках по левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По команде из Киева выделяется финансирование якобы на ремонты высоких зданий поликлиник, больниц, из которых хорошо виден левый берег. Тратятся серьезные деньги и прописывается якобы как для ремонта медицинских учреждений, хотя их в городе давно нет. Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, по городу также ездят машины с иностранными номера и слышна иностранная речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
Вчера, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияХерсонВладимир Сальдо
 
 
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