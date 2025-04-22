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Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки - РИА Новости, 22.04.2025
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15:26 22.04.2025 (обновлено: 15:29 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vsu-2012750382.html
Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки
Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки - РИА Новости, 22.04.2025
Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки
Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:26:00+03:00
2025-04-22T15:29:00+03:00
происшествия
россия
курская область
сергей сафронов (телеведущий)
кирилл комаров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года они, вооруженные автоматами и пулеметами, незаконно вторглись в Россию на бронетранспортерах и обстреливали российских военных и местных жителей, а также минировали дороги. Все четверо были задержаны российскими военнослужащими. "Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.
https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html
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происшествия, россия, курская область, сергей сафронов (телеведущий), кирилл комаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Сергей Сафронов (телеведущий), Кирилл Комаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Четверо боевиков ВСУ получили от 15 до 16 лет за теракты в Курской области

© Фото : СК РФЧетверым украинским военнослужащим вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
Четверым украинским военнослужащим вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : СК РФ
Четверым украинским военнослужащим вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе 2024 года они, вооруженные автоматами и пулеметами, незаконно вторглись в Россию на бронетранспортерах и обстреливали российских военных и местных жителей, а также минировали дороги. Все четверо были задержаны российскими военнослужащими.
"Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВСУ перебросили элитный полк в курское приграничье
Вчера, 15:16
 
ПроисшествияРоссияКурская областьСергей Сафронов (телеведущий)Кирилл КомаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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