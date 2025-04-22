https://ria.ru/20250422/vsu-2012750382.html

Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки - РИА Новости, 22.04.2025

Четверо украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:26:00+03:00

2025-04-22T15:26:00+03:00

2025-04-22T15:29:00+03:00

происшествия

россия

курская область

сергей сафронов (телеведущий)

кирилл комаров

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года они, вооруженные автоматами и пулеметами, незаконно вторглись в Россию на бронетранспортерах и обстреливали российских военных и местных жителей, а также минировали дороги. Все четверо были задержаны российскими военнослужащими. "Приговором суда Мироненко назначено наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.

https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html

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происшествия, россия, курская область, сергей сафронов (телеведущий), кирилл комаров, следственный комитет россии (ск рф)