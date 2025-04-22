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Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vsu-2012714984.html
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2025
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:14:00+03:00
2025-04-22T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 11.30 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в 11.50 было выпущено три кассетных снаряда указанного калибра. О последствиях пока не сообщается. В то же время мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинского беспилотника уничтожено пять домов в посёлке шахты "6/7" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012706852.html
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горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку

ВСУ за полчаса выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 11.30 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
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Отмечается, что в 11.50 было выпущено три кассетных снаряда указанного калибра. О последствиях пока не сообщается.
В то же время мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинского беспилотника уничтожено пять домов в посёлке шахты "6/7" в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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