https://ria.ru/20250422/vsu-2012714984.html
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2025
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:14:00+03:00
2025-04-22T13:14:00+03:00
2025-04-22T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_1d5bef2d0c92c1baa80d0a5c090b4d9b.jpg
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 11.30 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в 11.50 было выпущено три кассетных снаряда указанного калибра. О последствиях пока не сообщается. В то же время мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинского беспилотника уничтожено пять домов в посёлке шахты "6/7" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012706852.html
https://ria.ru/20250422/vsu-2012648527.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bf3a3c9db66a76a51cbdc698dc1f295c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Горловку
ВСУ за полчаса выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Горловке