https://ria.ru/20250422/vsu-2012709367.html

ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:43:00+03:00

2025-04-22T12:43:00+03:00

2025-04-22T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 170 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html

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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато