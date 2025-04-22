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ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:43:00+03:00
2025-04-22T12:43:00+03:00
2025-04-22T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 170 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
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ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли 170 боевиков и 5 арторудий в зоне действий "Востока"