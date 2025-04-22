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ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 22.04.2025 (обновлено: 12:59 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vsu-2012709367.html
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:43:00+03:00
2025-04-22T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 170 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли 170 боевиков и 5 арторудий в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 170 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"
12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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