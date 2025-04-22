https://ria.ru/20250422/vsu-2012706852.html
ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 310 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:33:00+03:00
2025-04-22T12:33:00+03:00
2025-04-22T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 310 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Лысовка, Новониколаевка, Богдановка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012705275.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 310 военных в зоне действий группировки "Центр"