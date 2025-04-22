https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:51:00+03:00
2025-04-22T10:51:00+03:00
2025-04-22T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:208:3074:1937_1920x0_80_0_0_7c843b19ad988cb5cec35cdce146bf45.jpg
КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они превратили в боевую позицию, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". "Освобожден старинный Горнальский монастырь, который был боевой позицией ВСУ. Монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ в селе Горналь", - сообщили в группировке войск. Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района, поскольку там есть толстые стены и подвалы. Во вторник, 22 апреля источник в группировке "Север" сообщал РИА Новости об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html
https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html
суджанский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_10ab207fe61a9fd10150536fdfc268c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджанский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Освобожденный монастырь в Горнале был ключевым опорным пунктом для ВСУ