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Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 22.04.2025 (обновлено: 11:05 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:51:00+03:00
2025-04-22T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они превратили в боевую позицию, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". "Освобожден старинный Горнальский монастырь, который был боевой позицией ВСУ. Монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ в селе Горналь", - сообщили в группировке войск. Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района, поскольку там есть толстые стены и подвалы. Во вторник, 22 апреля источник в группировке "Север" сообщал РИА Новости об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html
https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html
суджанский район
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Варвара Скокшина
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ

Освобожденный монастырь в Горнале был ключевым опорным пунктом для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они превратили в боевую позицию, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
"Освобожден старинный Горнальский монастырь, который был боевой позицией ВСУ. Монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ в селе Горналь", - сообщили в группировке войск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии
10:28
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
Во вторник, 22 апреля источник в группировке "Север" сообщал РИА Новости об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
Продвижение российских бойцов у Горналя Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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