https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html

Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ

Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025

Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ

Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:51:00+03:00

2025-04-22T10:51:00+03:00

2025-04-22T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Освобожденный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в курском Суджанском районе был для ВСУ ключевым опорным пунктом в селе Горналь, который они превратили в боевую позицию, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". "Освобожден старинный Горнальский монастырь, который был боевой позицией ВСУ. Монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ в селе Горналь", - сообщили в группировке войск. Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района, поскольку там есть толстые стены и подвалы. Во вторник, 22 апреля источник в группировке "Север" сообщал РИА Новости об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html

https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html

суджанский район

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджанский район, курская область, вооруженные силы украины