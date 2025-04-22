https://ria.ru/20250422/vsu-2012648527.html

Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка

Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка - РИА Новости, 22.04.2025

Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка

Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске (украинское название - Торецк) в ДНР, сообщила РИА Новости беженка из города. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:22:00+03:00

2025-04-22T07:22:00+03:00

2025-04-22T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске (украинское название - Торецк) в ДНР, сообщила РИА Новости беженка из города. "Они (ВСУ - ред.) бабушку застрелили, 85-летнюю", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ВСУ находились на первом этаже четырехэтажного дома, когда пенсионерка решила вынести ведро с нечистотами из подвала. Чуть позже беженка с соседями услышали несколько одиночных выстрелов из автомата с улицы. "Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу, там несколько комнат у нас. Оля (соседка - ред.) бежит. Она говорит, Петровну убили, застрелили. Все в шоке были" , - рассказала собеседница агентства. Женщина отказалась показывать свое лицо, с целью обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти и ее радикально настроенных сторонников. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)