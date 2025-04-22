https://ria.ru/20250422/vsu-2012648527.html
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка - РИА Новости, 22.04.2025
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске (украинское название - Торецк) в ДНР, сообщила РИА Новости беженка из города. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:22:00+03:00
2025-04-22T07:22:00+03:00
2025-04-22T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске (украинское название - Торецк) в ДНР, сообщила РИА Новости беженка из города. "Они (ВСУ - ред.) бабушку застрелили, 85-летнюю", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ВСУ находились на первом этаже четырехэтажного дома, когда пенсионерка решила вынести ведро с нечистотами из подвала. Чуть позже беженка с соседями услышали несколько одиночных выстрелов из автомата с улицы. "Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу, там несколько комнат у нас. Оля (соседка - ред.) бежит. Она говорит, Петровну убили, застрелили. Все в шоке были" , - рассказала собеседница агентства. Женщина отказалась показывать свое лицо, с целью обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти и ее радикально настроенных сторонников. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html
https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске