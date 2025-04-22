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Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев - РИА Новости, 22.04.2025
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06:55 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html
Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев
Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев - РИА Новости, 22.04.2025
Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев
Один из четырех пожизненно осужденных в России боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных жителей, изобличил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:55:00+03:00
2025-04-22T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из четырех пожизненно осужденных в России боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных жителей, изобличил своих сослуживцев в надежде на смягчение наказания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Верховный суд ДНР в мае 2024 года приговорил к пожизненному заключению военнослужащих отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина. Было установлено, что с марта по апрель 2022 года Кулык, Ромашин, Добровольский находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя преступный приказ Колмычевского, боевики расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мирных жителей. Один мужчина скончался, двоим удалось спастись. Как указано в судебных материалах, Ромашин обжаловал приговор, Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре 2024 года смягчил наказание с пожизненного до 30 лет лишения свободы. Он же обратился в Верховный суд РФ, пояснил, что "добровольно сдался в плен, в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что в значительной мере способствовало быстрому и полному расследованию дела". Суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства признал активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также изобличение соучастников. Верховный суд не усмотрел обстоятельств, позволяющих дополнительно снизить наказание Ромашину, кассационная жалоба в середине апреля была отклонена. Остальные фигуранты данного дела не пытались обжаловать приговор, подчеркивается в материалах.
https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев

Осужденный за обстрел мирных жителей в Мариуполе боевик ВСУ сдал сослуживцев

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из четырех пожизненно осужденных в России боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных жителей, изобличил своих сослуживцев в надежде на смягчение наказания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд ДНР в мае 2024 года приговорил к пожизненному заключению военнослужащих отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина.
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Было установлено, что с марта по апрель 2022 года Кулык, Ромашин, Добровольский находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя преступный приказ Колмычевского, боевики расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мирных жителей. Один мужчина скончался, двоим удалось спастись.
Как указано в судебных материалах, Ромашин обжаловал приговор, Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре 2024 года смягчил наказание с пожизненного до 30 лет лишения свободы. Он же обратился в Верховный суд РФ, пояснил, что "добровольно сдался в плен, в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что в значительной мере способствовало быстрому и полному расследованию дела".
Суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства признал активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также изобличение соучастников.
Верховный суд не усмотрел обстоятельств, позволяющих дополнительно снизить наказание Ромашину, кассационная жалоба в середине апреля была отклонена.
Остальные фигуранты данного дела не пытались обжаловать приговор, подчеркивается в материалах.
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