https://ria.ru/20250422/vsu-2012641280.html

Боевики ВСУ боятся стрелкового боя, рассказал боец

Боевики ВСУ боятся стрелкового боя, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025

Боевики ВСУ боятся стрелкового боя, рассказал боец

Украинские войска боятся стрелкового боя и предпочитают уходить, оставляя свои позиции, когда наступающие российские войска принуждают их к этому, рассказал в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:11:00+03:00

2025-04-22T05:11:00+03:00

2025-04-22T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска боятся стрелкового боя и предпочитают уходить, оставляя свои позиции, когда наступающие российские войска принуждают их к этому, рассказал в видеоролике Минобороны РФ военнослужащий штурмового подразделения группировки "Центр" Денис Халяфиев. Об освобождении Преображенки Минобороны РФ сообщило 17 апреля. "Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, заходили с гранатами, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Они боятся стрелкового боя. Большинство сдавали свои позиции и уходили", - сказал Халяфиев. Как отметил командир штурмовой роты Надемьян Ильбулов, российские бойцы при освобождении населенного пункта использовали погодные условия, в частности дождь и "хороший туман", заходили в Преображенку малыми группами по двум маршрутам. Основная сложность, по его словам, заключалась в том, что населенный пункт со всех сторон окружен просматривающимися полями, поэтому бойцы "затекали" через наиболее близкие к Преображенке уже освобожденные лесопосадки. На случай, если бы противник поменял свои позиции и тактику, российские бойцы были готовы. Так, штурмовые группы заранее знали запасные маршруты, по которым им предстояло двигаться в этом случае, рассказал Ильбулов. Как рассказали в Минобороны РФ, активной фазе наступательных действий российских штурмовиков предшествовала точечная работа артиллерии и беспилотников. Штурмовые группы сначала закрепились на основной дороге снабжения, уничтожили на ней несколько единиц бронетехники ВСУ, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, и оттуда начали продвижение. Пленный украинский военнослужащий Николай Ясковец рассказал, что старшина обещал ему, что интенсивных боевых действий там, куда его отправят, нет. На деле же он столкнулся с обстрелами и работой FPV-дронов. "Когда военнослужащие РФ подошли к нам, они предложили нам сдаться. Если мы сдаемся, никто не пострадает, никто нас не будет держать, и мы будем живы. Мы вышли, сдались без единого сопротивления… Мы еще в этом окопе уже вшестером просидели еще до вечера. Для нашего командования мы как мясо, как расходный материал. Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами РФ в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену, они бы нас по-любому отработали и FPVшкой, и минометкой, потому что они не считают нас за людей", – сказал Ясковец.

https://ria.ru/20250422/preobrazhenka-2012641070.html

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html

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россия, вооруженные силы украины