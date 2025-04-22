https://ria.ru/20250422/vsu-2012637874.html

ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец

ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец

ВСУ эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:36:00+03:00

2025-04-22T03:36:00+03:00

2025-04-22T03:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

михаил толстых (гиви)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным "Миф". Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых. "Если мы их (наемников - ред.) убиваем, то их стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там ВСУ лежит с синими ленточками, там уже трупу месяц-два, его никто не забирает", - рассказал командир. По словам бойца, в отличие от прячущихся и убегающих солдат ВСУ, иностранные наемники намного увереннее ведут себя на поле боя.

https://ria.ru/20250419/ugledar-2012226095.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины