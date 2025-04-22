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ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vsu-2012637874.html
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец
ВСУ эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:36:00+03:00
2025-04-22T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
михаил толстых (гиви)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным "Миф". Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых. "Если мы их (наемников - ред.) убиваем, то их стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там ВСУ лежит с синими ленточками, там уже трупу месяц-два, его никто не забирает", - рассказал командир. По словам бойца, в отличие от прячущихся и убегающих солдат ВСУ, иностранные наемники намного увереннее ведут себя на поле боя.
https://ria.ru/20250419/ugledar-2012226095.html
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донецкая народная республика, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Михаил Толстых (Гиви), Вооруженные силы Украины
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец

ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным "Миф".
Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых.
"Если мы их (наемников - ред.) убиваем, то их стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там ВСУ лежит с синими ленточками, там уже трупу месяц-два, его никто не забирает", - рассказал командир.
По словам бойца, в отличие от прячущихся и убегающих солдат ВСУ, иностранные наемники намного увереннее ведут себя на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМихаил Толстых (Гиви)Вооруженные силы Украины
 
 
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