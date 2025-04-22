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Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео
Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео - РИА Новости, 22.04.2025
Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео
Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хейсаму Бен Тареку Аль Саиду разобраться с наушником для синхронного перевода во время переговоров в Кремле. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хейсаму Бен Тареку Аль Саиду разобраться с наушником для синхронного перевода во время переговоров в Кремле. Этот момент попал на видео.На кадрах видно, как российский лидер показывает Аль Саиду, как правильно надеть устройство.Во вторник в Москве прошли российско-оманские переговоры в узком и расширенном составах. По их итогам лидеры приняли совместное заявление.Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.
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Путин помог султану Омана с наушником для перевода
Путин помог султану Омана с наушником для перевода
2025-04-22T17:44
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РИА Новости
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в мире, россия, оман, владимир путин
В мире, Россия, Оман, Владимир Путин
Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео
Путин помог султану Омана Аль Саиду разобраться с наушником на переговорах