https://ria.ru/20250422/vstrecha-2012801998.html

Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео

Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео - РИА Новости, 22.04.2025

Необычный момент со встречи Путина с султаном Омана попал на видео

Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хейсаму Бен Тареку Аль Саиду разобраться с наушником для синхронного перевода во время переговоров в Кремле. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:44:00+03:00

2025-04-22T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин помог султану Омана Хейсаму Бен Тареку Аль Саиду разобраться с наушником для синхронного перевода во время переговоров в Кремле. Этот момент попал на видео.На кадрах видно, как российский лидер показывает Аль Саиду, как правильно надеть устройство.Во вторник в Москве прошли российско-оманские переговоры в узком и расширенном составах. По их итогам лидеры приняли совместное заявление.Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.

https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html

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Путин помог султану Омана с наушником для перевода Путин помог султану Омана с наушником для перевода 2025-04-22T17:44 true PT0M08S

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