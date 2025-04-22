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Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости - РИА Новости, 22.04.2025
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15:11 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vremja-2012746545.html
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости - РИА Новости, 22.04.2025
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости
Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:11:00+03:00
2025-04-22T15:11:00+03:00
общество
россия
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. "Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей - на 70%", - сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР. Он отметил, что центры занятости 29 регионов уже прошли через комплексную модернизацию, а в этом году предстоит провести эту работу еще в 17 регионах России. "Реализуется программа мобильности трудовых ресурсов. По итогам 2024 года эти меры поддержки занятости охватили более 200 тысяч человек", - добавил Иванков.
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общество, россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федерация независимых профсоюзов России
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости

Роструд: время на поиск работы с помощью службы занятости сократилось на 39%

© Фото : правительство Ленинградской областиЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : правительство Ленинградской области
Центр занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.
«
"Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей - на 70%", - сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР.
Он отметил, что центры занятости 29 регионов уже прошли через комплексную модернизацию, а в этом году предстоит провести эту работу еще в 17 регионах России.
"Реализуется программа мобильности трудовых ресурсов. По итогам 2024 года эти меры поддержки занятости охватили более 200 тысяч человек", - добавил Иванков.
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ОбществоРоссияМихаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федерация независимых профсоюзов России
 
 
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