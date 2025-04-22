https://ria.ru/20250422/vremja-2012746545.html

Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости

Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости - РИА Новости, 22.04.2025

Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости

Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:11:00+03:00

2025-04-22T15:11:00+03:00

2025-04-22T15:11:00+03:00

общество

россия

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. "Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей - на 70%", - сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР. Он отметил, что центры занятости 29 регионов уже прошли через комплексную модернизацию, а в этом году предстоит провести эту работу еще в 17 регионах России. "Реализуется программа мобильности трудовых ресурсов. По итогам 2024 года эти меры поддержки занятости охватили более 200 тысяч человек", - добавил Иванков.

https://ria.ru/20250326/bezrabotitsa-2007443240.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федерация независимых профсоюзов россии