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Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости - РИА Новости, 22.04.2025
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости
Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:11:00+03:00
2025-04-22T15:11:00+03:00
2025-04-22T15:11:00+03:00
общество
россия
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. "Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей - на 70%", - сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР. Он отметил, что центры занятости 29 регионов уже прошли через комплексную модернизацию, а в этом году предстоит провести эту работу еще в 17 регионах России. "Реализуется программа мобильности трудовых ресурсов. По итогам 2024 года эти меры поддержки занятости охватили более 200 тысяч человек", - добавил Иванков.
https://ria.ru/20250326/bezrabotitsa-2007443240.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федерация независимых профсоюзов России
Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости
Роструд: время на поиск работы с помощью службы занятости сократилось на 39%