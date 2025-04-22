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В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение - РИА Новости, 22.04.2025
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11:12 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vrachi-2012682498.html
В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение
В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение - РИА Новости, 22.04.2025
В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили зрение восьмилетнему мальчику, повредившему глаз ручкой во время игры, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:12:00+03:00
2025-04-22T11:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили зрение восьмилетнему мальчику, повредившему глаз ручкой во время игры, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, через некоторое время ребенок с хорошим результатом был выписан домой, но, наблюдая за пациентом после выписки, врачи обнаружили неблагоприятную динамику. Появление тяжей, уплотненных волокон, внутри глаза начало провоцировать отслойку сетчатки. Потребовалась еще одна внутриглазная операция с целью исключить риски осложнений. Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение мальчику. После полного восстановления он вернется к обычной жизни без каких-либо ограничений. -0-
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение

Врачи Центра имени Рошаля восстановили зрение мальчику, повредившему глаз ручкой

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили зрение восьмилетнему мальчику, повредившему глаз ручкой во время игры, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза", - отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, через некоторое время ребенок с хорошим результатом был выписан домой, но, наблюдая за пациентом после выписки, врачи обнаружили неблагоприятную динамику. Появление тяжей, уплотненных волокон, внутри глаза начало провоцировать отслойку сетчатки. Потребовалась еще одна внутриглазная операция с целью исключить риски осложнений.
Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение мальчику. После полного восстановления он вернется к обычной жизни без каких-либо ограничений. -0-
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