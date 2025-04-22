https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html

Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной

Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной - РИА Новости, 22.04.2025

Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной

Весной рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - цитрусовые и ягоды, они помогут восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:09:00+03:00

2025-04-22T03:09:00+03:00

2025-04-22T03:09:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92166/10/921661023_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_c75d1cbb0e22c8ab764641a46d9a1761.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - цитрусовые и ягоды, они помогут восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за зимний период, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Весной нам нужно восстановить запасы витаминов и минералов, истощившихся за зиму. Для этого следует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: это цитрусовые, киви, свежая или быстрозамороженная ягода, такая как брусника, черная смородина, клюква", - сказала Волкова. Также врач рекомендовала не пренебрегать в рационе белковыми продуктами, так как белок поддерживает иммунитет, помогает организму активизироваться после зимы и является строительным элементом всех клеток организма. "Обязательно включаем в рацион: яйца, птицу, рыбу, бобовые, например, фасоль, чечевицу, нут. Хорошо добавить в блюда семена льна, семена тыквы, чиа для получения полезных жирных кислот и ценных микроэлементов. И не забываем о кисломолочных продуктах - натуральный йогурт и творог помогут поддержать здоровую микрофлору кишечника", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250420/vrach-2012341199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество