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Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной - РИА Новости, 22.04.2025
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03:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html
Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной
Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной - РИА Новости, 22.04.2025
Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной
Весной рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - цитрусовые и ягоды, они помогут восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:09:00+03:00
2025-04-22T03:09:00+03:00
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - цитрусовые и ягоды, они помогут восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за зимний период, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Весной нам нужно восстановить запасы витаминов и минералов, истощившихся за зиму. Для этого следует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: это цитрусовые, киви, свежая или быстрозамороженная ягода, такая как брусника, черная смородина, клюква", - сказала Волкова. Также врач рекомендовала не пренебрегать в рационе белковыми продуктами, так как белок поддерживает иммунитет, помогает организму активизироваться после зимы и является строительным элементом всех клеток организма. "Обязательно включаем в рацион: яйца, птицу, рыбу, бобовые, например, фасоль, чечевицу, нут. Хорошо добавить в блюда семена льна, семена тыквы, чиа для получения полезных жирных кислот и ценных микроэлементов. И не забываем о кисломолочных продуктах - натуральный йогурт и творог помогут поддержать здоровую микрофлору кишечника", - добавила собеседница агентства.
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общество
Общество
Врач назвала продукты, которые нужно обязательно добавить в рацион весной

Врач Волкова: весной рекомендуется добавить в рацион цитрусовые и ягоды

© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Цитрусовые. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной рекомендуется включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - цитрусовые и ягоды, они помогут восстановить запас витаминов и минералов, иссякший за зимний период, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Весной нам нужно восстановить запасы витаминов и минералов, истощившихся за зиму. Для этого следует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: это цитрусовые, киви, свежая или быстрозамороженная ягода, такая как брусника, черная смородина, клюква", - сказала Волкова.
Также врач рекомендовала не пренебрегать в рационе белковыми продуктами, так как белок поддерживает иммунитет, помогает организму активизироваться после зимы и является строительным элементом всех клеток организма.
"Обязательно включаем в рацион: яйца, птицу, рыбу, бобовые, например, фасоль, чечевицу, нут. Хорошо добавить в блюда семена льна, семена тыквы, чиа для получения полезных жирных кислот и ценных микроэлементов. И не забываем о кисломолочных продуктах - натуральный йогурт и творог помогут поддержать здоровую микрофлору кишечника", - добавила собеседница агентства.
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