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Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области - РИА Новости, 22.04.2025
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19:50 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/volontery-2012833236.html
Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области
Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области - РИА Новости, 22.04.2025
Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области
Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев для помощи в эвакуации граждан с соблюдением всей техники безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:50:00+03:00
2025-04-22T19:50:00+03:00
происшествия
владимирская область
киржачский район
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев для помощи в эвакуации граждан с соблюдением всей техники безопасности, сообщили РИА Новости в волонтерской организации "Добровольцы Владимирской области". Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. "Молодежка" Народного фронта занимается сбором добровольцев в Киржачский район. Соблюдается вся техника безопасности, сотрудники внутренних органов и службы МЧС обеспечивают всех волонтеров необходимым оборудованием для содействия в эвакуации граждан и остальной помощи, которая необходима", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012792847.html
владимирская область
киржачский район
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происшествия, владимирская область, киржачский район, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области

Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев в Киржачский район

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев для помощи в эвакуации граждан с соблюдением всей техники безопасности, сообщили РИА Новости в волонтерской организации "Добровольцы Владимирской области".
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
"Молодежка" Народного фронта занимается сбором добровольцев в Киржачский район. Соблюдается вся техника безопасности, сотрудники внутренних органов и службы МЧС обеспечивают всех волонтеров необходимым оборудованием для содействия в эвакуации граждан и остальной помощи, которая необходима", - рассказал собеседник агентства.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области работают все силы реагирования
Вчера, 17:16
 
ПроисшествияВладимирская областьКиржачский районАлександр Авдеев (дипломат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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