https://ria.ru/20250422/volontery-2012833236.html

Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области

Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области - РИА Новости, 22.04.2025

Волонтеры Народного фронта собирают добровольцев во Владимирской области

Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев для помощи в эвакуации граждан с соблюдением всей техники безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:50:00+03:00

2025-04-22T19:50:00+03:00

2025-04-22T19:50:00+03:00

происшествия

владимирская область

киржачский район

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в воинской части во владимирской области

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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Волонтеры "молодежки" Народного фронта собирают добровольцев для помощи в эвакуации граждан с соблюдением всей техники безопасности, сообщили РИА Новости в волонтерской организации "Добровольцы Владимирской области". Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. "Молодежка" Народного фронта занимается сбором добровольцев в Киржачский район. Соблюдается вся техника безопасности, сотрудники внутренних органов и службы МЧС обеспечивают всех волонтеров необходимым оборудованием для содействия в эвакуации граждан и остальной помощи, которая необходима", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012792847.html

владимирская область

киржачский район

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происшествия, владимирская область, киржачский район, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области