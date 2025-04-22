https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html

ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов

ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов

Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:19:00+03:00

2025-04-22T12:19:00+03:00

2025-04-22T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Каменка-Днепровская под массированным огнем. Нацисты наносят артиллерийские удары по городу", - написал Рогов. Кроме того, по его словам, противник также атакует город ударными дронами. "Дорогие земляки, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности! Проследуйте в укрытия!" - призвал Рогов.

https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, россия, владимир рогов