https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:19:00+03:00
2025-04-22T12:19:00+03:00
2025-04-22T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Каменка-Днепровская под массированным огнем. Нацисты наносят артиллерийские удары по городу", - написал Рогов. Кроме того, по его словам, противник также атакует город ударными дронами. "Дорогие земляки, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности! Проследуйте в укрытия!" - призвал Рогов.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской