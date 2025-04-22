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ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:19:00+03:00
2025-04-22T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Каменка-Днепровская под массированным огнем. Нацисты наносят артиллерийские удары по городу", - написал Рогов. Кроме того, по его словам, противник также атакует город ударными дронами. "Дорогие земляки, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности! Проследуйте в укрытия!" - призвал Рогов.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012647128.html
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запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов

Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Каменка-Днепровская под массированным огнем. Нацисты наносят артиллерийские удары по городу", - написал Рогов.
Кроме того, по его словам, противник также атакует город ударными дронами.
"Дорогие земляки, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности! Проследуйте в укрытия!" - призвал Рогов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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