https://ria.ru/20250422/voennye-2012706294.html

Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ

Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025

Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:31:00+03:00

2025-04-22T12:31:00+03:00

2025-04-22T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250422/peregovory-2012705275.html

запорожская область

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запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия