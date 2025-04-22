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Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/voennye-2012706294.html
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:31:00+03:00
2025-04-22T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ

Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сил группировки "Днепр"
Военнослужащий сил группировки Днепр - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий сил группировки "Днепр" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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