https://ria.ru/20250422/voennye-2012706294.html
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:31:00+03:00
2025-04-22T12:31:00+03:00
2025-04-22T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_112dd9965b267305fc1ebee2419214e0.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012705275.html
запорожская область
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1fb92a99e7a05686c12b04023437f5c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных ВСУ
Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили более 70 украинских военных