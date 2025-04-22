https://ria.ru/20250422/voennye-2012649911.html

Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley

Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley - РИА Новости, 22.04.2025

Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley

Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:02:00+03:00

2025-04-22T08:02:00+03:00

2025-04-22T08:02:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик". "Пытались они накатывать. Пытались там (на кураховском направлении – ред.) накатывать внаглую. Два человека (бойца ВС РФ – ред.) там размолотили 14. Они там еле ноги свои унесли тогда. Они такие наглые, прямо на Bradley приехали, вылезли из него", – рассказал "Мультик". По его словам, пятеро украинских военных пытались контратаковать на БМП Bradley, вторая группа противника двигалась пешим маршем по параллельной лесополосе. "Ничего, они (российские штурмовики – ред.) вылезли там, вдвоем их отоварили. Они (выжившие украинские военные – ред.) еле ноги оттуда унесли, там четыре "двести" (убитых – ред.) было сразу на накате и "триста" (раненые – ред.). Они давай утаскивать своих потихоньку и откатились. И еще потом они раз попытались попробовать, так у них тоже ничего не вышло", – добавил штурмовик.

https://ria.ru/20250422/pisma-2012640327.html

https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины