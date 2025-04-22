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Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/voennye-2012649911.html
Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley
Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley - РИА Новости, 22.04.2025
Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley
Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:02:00+03:00
2025-04-22T08:02:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик". "Пытались они накатывать. Пытались там (на кураховском направлении – ред.) накатывать внаглую. Два человека (бойца ВС РФ – ред.) там размолотили 14. Они там еле ноги свои унесли тогда. Они такие наглые, прямо на Bradley приехали, вылезли из него", – рассказал "Мультик". По его словам, пятеро украинских военных пытались контратаковать на БМП Bradley, вторая группа противника двигалась пешим маршем по параллельной лесополосе. "Ничего, они (российские штурмовики – ред.) вылезли там, вдвоем их отоварили. Они (выжившие украинские военные – ред.) еле ноги оттуда унесли, там четыре "двести" (убитых – ред.) было сразу на накате и "триста" (раненые – ред.). Они давай утаскивать своих потихоньку и откатились. И еще потом они раз попытались попробовать, так у них тоже ничего не вышло", – добавил штурмовик.
https://ria.ru/20250422/pisma-2012640327.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley

Два российских штурмовика остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двое военнослужащих ВС РФ остановили контратаку отделения ВСУ на американской БМП Bradley, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик".
"Пытались они накатывать. Пытались там (на кураховском направлении – ред.) накатывать внаглую. Два человека (бойца ВС РФ – ред.) там размолотили 14. Они там еле ноги свои унесли тогда. Они такие наглые, прямо на Bradley приехали, вылезли из него", – рассказал "Мультик".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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По его словам, пятеро украинских военных пытались контратаковать на БМП Bradley, вторая группа противника двигалась пешим маршем по параллельной лесополосе.
"Ничего, они (российские штурмовики – ред.) вылезли там, вдвоем их отоварили. Они (выжившие украинские военные – ред.) еле ноги оттуда унесли, там четыре "двести" (убитых – ред.) было сразу на накате и "триста" (раненые – ред.). Они давай утаскивать своих потихоньку и откатились. И еще потом они раз попытались попробовать, так у них тоже ничего не вышло", – добавил штурмовик.
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