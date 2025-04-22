https://ria.ru/20250422/vlasti-2012762187.html
Эстония прекратит платить украинцам пособие на аренду жилья
Эстония прекратит платить украинцам пособие на аренду жилья - РИА Новости, 22.04.2025
Эстония прекратит платить украинцам пособие на аренду жилья
Власти Эстонии с мая прекратят платить украинским беженцам пособие на аренду жилья в столице, сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:06:00+03:00
2025-04-22T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Эстонии с мая прекратят платить украинским беженцам пособие на аренду жилья в столице, сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR. По данным ERR, украинские беженцы могли получать единовременную выплату на аренду жилья в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство. "Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту", - говорится в сообщении. Руководитель отдела миграции департамента социального страхования Лийс Палоотс заявила, что поддержка беженцев не исчезает полностью, а "становится более целенаправленной и устойчивой". По ее словам, поддержка будет предоставляться тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, а также не имеет в Эстонии сети поддержки. Кроме того, департамент рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности и с другими местными самоуправлениями.
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html
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в мире, жилье, эстония
Эстония прекратит платить украинцам пособие на аренду жилья
ERR: Эстония с мая прекратит платить украинцам пособие на аренду жилья
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Эстонии с мая прекратят платить украинским беженцам пособие на аренду жилья в столице, сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR.
По данным ERR, украинские беженцы могли получать единовременную выплату на аренду жилья в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство.
"Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту", - говорится в сообщении.
Руководитель отдела миграции департамента социального страхования Лийс Палоотс заявила, что поддержка беженцев не исчезает полностью, а "становится более целенаправленной и устойчивой". По ее словам, поддержка будет предоставляться тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, а также не имеет в Эстонии
сети поддержки.
Кроме того, департамент рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности и с другими местными самоуправлениями.