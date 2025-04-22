https://ria.ru/20250422/vladimir-2012794829.html
На территории Киржачского района Владимирской области объявили ЧС
На территории Киржачского района Владимирской области объявили ЧС - РИА Новости, 22.04.2025
На территории Киржачского района Владимирской области объявили ЧС
Чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области после сообщений о взрыве, сообщается в официальном приложении МЧС. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:21:00+03:00
2025-04-22T17:21:00+03:00
2025-04-22T18:22:00+03:00
киржачский район
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ТУЛА, 22 апр – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области после сообщений о взрыве, сообщается в официальном приложении МЧС."ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС! Тел. 112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html
киржачский район
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киржачский район, происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Киржачский район, Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
На территории Киржачского района Владимирской области объявили ЧС
МЧС объявило ЧС на территории Киржачского района Владимирской области