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Марианна Максимовская возглавила "VK Видео" - РИА Новости, 22.04.2025
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15:26 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vk-2012750218.html
Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"
Марианна Максимовская возглавила "VK Видео" - РИА Новости, 22.04.2025
Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"
Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:26:00+03:00
2025-04-22T15:26:00+03:00
россия
марианна максимовская
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", говорится в релизе VK. "VK Видео" объявляет о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора... В VK перешла из крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года - в должности президента компании", - сказано в релизе. Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории, отметили в компании. Как напомнили в пресс-службе, с 1991 по 2015 год Максимовская работала на ведущих федеральных телеканалах России. "Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - добавили в VK.
https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html
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россия, марианна максимовская
Россия, Марианна Максимовская
Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"

Пост генерального директора "VK Видео" заняла Марианна Максимовская

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк Марианна Максимовская
 Марианна Максимовская - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Марианна Максимовская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", говорится в релизе VK.
«
"VK Видео" объявляет о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора... В VK перешла из крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года - в должности президента компании", - сказано в релизе.
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Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории, отметили в компании.
Как напомнили в пресс-службе, с 1991 по 2015 год Максимовская работала на ведущих федеральных телеканалах России.
«
"Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - добавили в VK.
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