https://ria.ru/20250422/vk-2012750218.html

Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"

Марианна Максимовская возглавила "VK Видео" - РИА Новости, 22.04.2025

Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"

Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:26:00+03:00

2025-04-22T15:26:00+03:00

2025-04-22T15:26:00+03:00

россия

марианна максимовская

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", говорится в релизе VK. "VK Видео" объявляет о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора... В VK перешла из крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года - в должности президента компании", - сказано в релизе. Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории, отметили в компании. Как напомнили в пресс-службе, с 1991 по 2015 год Максимовская работала на ведущих федеральных телеканалах России. "Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - добавили в VK.

https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html

https://ria.ru/20250221/vystavka-2000726384.html

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россия, марианна максимовская