Марианна Максимовская возглавила "VK Видео"
Пост генерального директора "VK Видео" заняла Марианна Максимовская
Марианна Максимовская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Генеральным директором "VK Видео" стала Марианна Максимовская, которая ранее занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", говорится в релизе VK.
«
"VK Видео" объявляет о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора... В VK перешла из крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года - в должности президента компании", - сказано в релизе.
Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории, отметили в компании.
Как напомнили в пресс-службе, с 1991 по 2015 год Максимовская работала на ведущих федеральных телеканалах России.
«
"Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - добавили в VK.
РЭЦ и VK откроют выставку Digital Art Russia в Абу-Даби
21 февраля, 10:53