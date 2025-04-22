https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2025
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:46:00+03:00
2025-04-22T20:46:00+03:00
2025-04-22T20:55:00+03:00
сша
россия
в мире
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным."Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012842902.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c758efc0129529bcd46575e8cf7e282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Уиткофф рассчитывает на встречу с Путиным