Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 22.04.2025 (обновлено: 20:55 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2025
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:46:00+03:00
2025-04-22T20:55:00+03:00
сша
россия
в мире
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным."Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012842902.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c758efc0129529bcd46575e8cf7e282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Уиткофф рассчитывает на встречу с Путиным

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
Вчера, 20:49
 
СШАРоссияВ миреСтив УиткоффВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала