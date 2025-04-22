https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html

Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе

Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе - РИА Новости, 22.04.2025

Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:46:00+03:00

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сша

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным."Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.

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сша, россия, в мире, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков