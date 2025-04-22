https://ria.ru/20250422/vilfand-2012646843.html

Вильфанд рассказал, когда в ЦФО вернется апрельская погода

Вильфанд рассказал, когда в ЦФО вернется апрельская погода - РИА Новости, 22.04.2025

Вильфанд рассказал, когда в ЦФО вернется апрельская погода

Апрельская погода после аномального тепла вернется в Центральную Россию к субботе, температура опустится на 15 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:41:00+03:00

2025-04-22T06:41:00+03:00

2025-04-22T13:33:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Апрельская погода после аномального тепла вернется в Центральную Россию к субботе, температура опустится на 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу, по расчетам, ночная температура — четыре-девять градусов, дневная — от восьми до 13", — сказал Вильфанд. По его словам, температура в Центральной России с начала недели к выходным понизится примерно на 15 градусов. Синоптик отметил, что это будет не похолодание, а лишь возвращение погоды к апрельским нормам.

https://ria.ru/20250421/vilfand-2012497061.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр