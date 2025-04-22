https://ria.ru/20250422/vilfand-2012636049.html

Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим

Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим - РИА Новости, 22.04.2025

Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим

"Сумасшедший" апрель в Центральной России в этом году стал уникальным, погода бросается из крайности в крайность - от мартовских температур к июльским, сообщил... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:56:00+03:00

2025-04-22T02:56:00+03:00

2025-04-22T02:56:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Сумасшедший" апрель в Центральной России в этом году стал уникальным, погода бросается из крайности в крайность - от мартовских температур к июльским, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, рекорды температуры "сумасшедшего" апреля в Центральной России будут биться до среды включительно. "Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность", - сказал Вильфанд. Синоптик напомнил, что месяц начался с погоды, характерной для 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая. Далее погода отступила сразу на два месяца назад, вернувшись в первую половину марта, а потом, минуя апрельские температуры, стала июньской и даже июльской.

https://ria.ru/20250421/vilfand-2012497061.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр