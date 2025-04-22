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Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим - РИА Новости, 22.04.2025
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02:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vilfand-2012636049.html
Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим
Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим - РИА Новости, 22.04.2025
Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим
"Сумасшедший" апрель в Центральной России в этом году стал уникальным, погода бросается из крайности в крайность - от мартовских температур к июльским, сообщил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:56:00+03:00
2025-04-22T02:56:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Сумасшедший" апрель в Центральной России в этом году стал уникальным, погода бросается из крайности в крайность - от мартовских температур к июльским, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, рекорды температуры "сумасшедшего" апреля в Центральной России будут биться до среды включительно. "Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность", - сказал Вильфанд. Синоптик напомнил, что месяц начался с погоды, характерной для 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая. Далее погода отступила сразу на два месяца назад, вернувшись в первую половину марта, а потом, минуя апрельские температуры, стала июньской и даже июльской.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим

Вильфанд: апрель в Центральной России стал сумасшедшим и уникальным из-за погоды

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Сумасшедший" апрель в Центральной России в этом году стал уникальным, погода бросается из крайности в крайность - от мартовских температур к июльским, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, рекорды температуры "сумасшедшего" апреля в Центральной России будут биться до среды включительно.
"Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность", - сказал Вильфанд.
Синоптик напомнил, что месяц начался с погоды, характерной для 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая. Далее погода отступила сразу на два месяца назад, вернувшись в первую половину марта, а потом, минуя апрельские температуры, стала июньской и даже июльской.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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