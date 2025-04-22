https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html

В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска

В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025

В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:24:00+03:00

2025-04-22T01:24:00+03:00

2025-04-22T01:24:00+03:00

венесуэла

ватикан

латинская америка

франциск (хорхе марио бергольо)

николас мадуро

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Объявляются три дня национального траура, с 21 апреля 2025 года в 18.00 до 24 апреля 2025 года в 18.00, в связи с прискорбной и печальной кончиной Его Святейшества папы Франциска", - говорится в указе за подписью Николаса Мадуро, опубликованном в Официальной газете. Папа Франциск, первый понтифик из Латинской Америки, "был искренним другом венесуэльского народа" и сыграл ключевую роль в канонизации доктора Хосе Грегорио Эрнандеса, почитаемого в стране как "народного святого". В правительстве Венесуэлы отметили его вклад в защиту бедных, природы и межкультурный диалог, назвав его "мужественным голосом, обличавшим неравенство". В дни траура национальный флаг будет приспущен на всех государственных зданиях, а публичные празднования запрещены, добавляется в указе. Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в Ватикане. Ему было 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, став первым в истории папой из Нового Света и первым за 1200 лет понтификом неевропейского происхождения. Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.

https://ria.ru/20250421/tramp-2012625121.html

https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012623245.html

венесуэла

ватикан

латинская америка

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венесуэла, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), николас мадуро, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск