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В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
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01:24 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html
В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:24:00+03:00
2025-04-22T01:24:00+03:00
венесуэла
ватикан
латинская америка
франциск (хорхе марио бергольо)
николас мадуро
римско-католическая церковь
умер папа римский франциск
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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Объявляются три дня национального траура, с 21 апреля 2025 года в 18.00 до 24 апреля 2025 года в 18.00, в связи с прискорбной и печальной кончиной Его Святейшества папы Франциска", - говорится в указе за подписью Николаса Мадуро, опубликованном в Официальной газете. Папа Франциск, первый понтифик из Латинской Америки, "был искренним другом венесуэльского народа" и сыграл ключевую роль в канонизации доктора Хосе Грегорио Эрнандеса, почитаемого в стране как "народного святого". В правительстве Венесуэлы отметили его вклад в защиту бедных, природы и межкультурный диалог, назвав его "мужественным голосом, обличавшим неравенство". В дни траура национальный флаг будет приспущен на всех государственных зданиях, а публичные празднования запрещены, добавляется в указе. Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в Ватикане. Ему было 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, став первым в истории папой из Нового Света и первым за 1200 лет понтификом неевропейского происхождения. Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
https://ria.ru/20250421/tramp-2012625121.html
https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html
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венесуэла, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), николас мадуро, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск
Венесуэла, Ватикан, Латинская Америка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Николас Мадуро, Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск
В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска

Мадуро объявил трехдневный траур в Венесуэле в связи с кончиной папы Франциска

© AP Photo / Domenico StinellisПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Domenico Stinellis
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Вчера, 23:05
"Объявляются три дня национального траура, с 21 апреля 2025 года в 18.00 до 24 апреля 2025 года в 18.00, в связи с прискорбной и печальной кончиной Его Святейшества папы Франциска", - говорится в указе за подписью Николаса Мадуро, опубликованном в Официальной газете.
Папа Франциск, первый понтифик из Латинской Америки, "был искренним другом венесуэльского народа" и сыграл ключевую роль в канонизации доктора Хосе Грегорио Эрнандеса, почитаемого в стране как "народного святого". В правительстве Венесуэлы отметили его вклад в защиту бедных, природы и межкультурный диалог, назвав его "мужественным голосом, обличавшим неравенство".
В дни траура национальный флаг будет приспущен на всех государственных зданиях, а публичные празднования запрещены, добавляется в указе.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 22:31
Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в Ватикане. Ему было 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, став первым в истории папой из Нового Света и первым за 1200 лет понтификом неевропейского происхождения.
Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе
Вчера, 22:49
 
ВенесуэлаВатиканЛатинская АмерикаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Николас МадуроРимско-католическая церковьУмер папа римский Франциск
 
 
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