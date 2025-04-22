В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
Мадуро объявил трехдневный траур в Венесуэле в связи с кончиной папы Франциска
© AP Photo / Domenico StinellisПапа римский Франциск
© AP Photo / Domenico Stinellis
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы римского Франциска.
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"Объявляются три дня национального траура, с 21 апреля 2025 года в 18.00 до 24 апреля 2025 года в 18.00, в связи с прискорбной и печальной кончиной Его Святейшества папы Франциска", - говорится в указе за подписью Николаса Мадуро, опубликованном в Официальной газете.
Папа Франциск, первый понтифик из Латинской Америки, "был искренним другом венесуэльского народа" и сыграл ключевую роль в канонизации доктора Хосе Грегорио Эрнандеса, почитаемого в стране как "народного святого". В правительстве Венесуэлы отметили его вклад в защиту бедных, природы и межкультурный диалог, назвав его "мужественным голосом, обличавшим неравенство".
В дни траура национальный флаг будет приспущен на всех государственных зданиях, а публичные празднования запрещены, добавляется в указе.
Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в Ватикане. Ему было 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, став первым в истории папой из Нового Света и первым за 1200 лет понтификом неевропейского происхождения.
Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.