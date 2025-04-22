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Финансист рассказала о подорожании авто из-за новшеств с утильсбором в мае - РИА Новости, 22.04.2025
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02:17 22.04.2025
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Финансист рассказала о подорожании авто из-за новшеств с утильсбором в мае
Финансист рассказала о подорожании авто из-за новшеств с утильсбором в мае - РИА Новости, 22.04.2025
Финансист рассказала о подорожании авто из-за новшеств с утильсбором в мае
Обновленная система расчета утильсбора начинает действовать с 1 мая, однако роста цен на авто стоит ждать осенью, рассказала агентству "Прайм" Мария Ермилова,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:17:00+03:00
2025-04-22T02:17:00+03:00
экономика
авто
белоруссия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обновленная система расчета утильсбора начинает действовать с 1 мая, однако роста цен на авто стоит ждать осенью, рассказала агентству "Прайм" Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.Она объяснила, что в настоящее время запасы машин по прежним ценам на складах дилеров велики. Их следует распродать прежде чем повышать цены на новые поступления. Поэтому подорожание вероятно не раньше осени.Изменения системы расчетов коснутся, прежде всего, авто, которые ввозят по параллельному импорту. "Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", — отметила Ермилова.
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экономика, авто, белоруссия, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Авто, Белоруссия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист рассказала о подорожании авто из-за новшеств с утильсбором в мае

Финансист Ермилова: из-за новых правил утильсбора осенью подорожают автомобили

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрием и утилизации поддержанных автомобилей
Прием и утилизации поддержанных автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прием и утилизации поддержанных автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обновленная система расчета утильсбора начинает действовать с 1 мая, однако роста цен на авто стоит ждать осенью, рассказала агентству "Прайм" Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Она объяснила, что в настоящее время запасы машин по прежним ценам на складах дилеров велики. Их следует распродать прежде чем повышать цены на новые поступления. Поэтому подорожание вероятно не раньше осени.
Изменения системы расчетов коснутся, прежде всего, авто, которые ввозят по параллельному импорту. "Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", — отметила Ермилова.
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