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Алексей Исаков стал послом России в Уругвае - РИА Новости, 22.04.2025
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11:27 22.04.2025 (обновлено: 11:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/urugvay-2012687800.html
Алексей Исаков стал послом России в Уругвае
Алексей Исаков стал послом России в Уругвае - РИА Новости, 22.04.2025
Алексей Исаков стал послом России в Уругвае
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае и наблюдателем России при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации по... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:27:00+03:00
2025-04-22T11:35:00+03:00
уругвай
политика
россия
алексей исаков
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае и наблюдателем России при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации по совместительству вместо Андрея Будаева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - говорится в документе.Другим указом президент освободил Андрея Будаева от этих должностей.
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уругвай, политика, россия, алексей исаков, владимир путин
Уругвай, Политика, Россия, Алексей Исаков, Владимир Путин
Алексей Исаков стал послом России в Уругвае

Путин назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае

© Фото : МИД РФАлексей Исаков
Алексей Исаков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : МИД РФ
Алексей Исаков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае и наблюдателем России при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации по совместительству вместо Андрея Будаева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - говорится в документе.
Другим указом президент освободил Андрея Будаева от этих должностей.
Александр Лукашик - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории
10 апреля, 11:33
 
УругвайПолитикаРоссияАлексей ИсаковВладимир Путин
 
 
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