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"Все прошляпили". В Японии вынесли Украине суровый приговор - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012853707.html
"Все прошляпили". В Японии вынесли Украине суровый приговор
"Все прошляпили". В Японии вынесли Украине суровый приговор - РИА Новости, 22.04.2025
"Все прошляпили". В Японии вынесли Украине суровый приговор
Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий признание Крыма российской территорией... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:39:00+03:00
2025-04-22T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
нато
россия
республика крым
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий признание Крыма российской территорией и отказ от членства в НАТО."Украине нужно было соглашаться на Стамбульский вариант. Те условия были для них куда выгоднее, учитывали требования сторон, предоставляли автономию восточным регионам... сами сглупили, все прошляпили. Нечего было слушать британского лидера Бориса Джонсона, развесив уши", — написал один из комментаторов."Крым никогда не был частью Украины. Большинство жителей полуострова хотят иметь российское гражданство, да и неудивительно — социальное обеспечение в России куда лучше, чем на Украине. Киев, скажи Крыму "пока-пока", — отметил другой."Соединенные Штаты выступали против вступления Украины в НАТО еще при Байдене. Да и Евросоюз поддерживает желание Киева лишь до определенной поры: Германия, Великобритания, Франция, Италия и большинство других стран были против. Вероятность того, что Украину пустят в НАТО, была равна нулю с самого начала. Сейчас ЕС просто сделает вид, что поддастся аргументам Дональда Трампа, но на самом деле будет радостно потирать ручонки", — поделился мнением пользователь."Пока что это просто проект. Слова. Но если Зеленский откажется от американского предложения, рискует снова рассердить Трампа", — заключил читатель.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится 23 апреля в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники также утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250422/krym-2012821897.html
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html
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украина
сша
россия
республика крым
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в мире, украина, дональд трамп, сша, нато, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, НАТО, Россия, Республика Крым

"Все прошляпили". В Японии вынесли Украине суровый приговор

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий признание Крыма российской территорией и отказ от членства в НАТО.
"Украине нужно было соглашаться на Стамбульский вариант. Те условия были для них куда выгоднее, учитывали требования сторон, предоставляли автономию восточным регионам... сами сглупили, все прошляпили. Нечего было слушать британского лидера Бориса Джонсона, развесив уши", — написал один из комментаторов.
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"Крым никогда не был частью Украины. Большинство жителей полуострова хотят иметь российское гражданство, да и неудивительно — социальное обеспечение в России куда лучше, чем на Украине. Киев, скажи Крыму "пока-пока", — отметил другой.
"Соединенные Штаты выступали против вступления Украины в НАТО еще при Байдене. Да и Евросоюз поддерживает желание Киева лишь до определенной поры: Германия, Великобритания, Франция, Италия и большинство других стран были против. Вероятность того, что Украину пустят в НАТО, была равна нулю с самого начала. Сейчас ЕС просто сделает вид, что поддастся аргументам Дональда Трампа, но на самом деле будет радостно потирать ручонки", — поделился мнением пользователь.
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"Пока что это просто проект. Слова. Но если Зеленский откажется от американского предложения, рискует снова рассердить Трампа", — заключил читатель.
Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится 23 апреля в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники также утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАНАТОРоссияРеспублика Крым
 
 
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