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"Ничего не теряет". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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21:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012847716.html
"Ничего не теряет". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
"Ничего не теряет". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 22.04.2025
"Ничего не теряет". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Вступление Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня на переговорах между США и ЕС на этой неделе, об этом со ссылкой на интервью со спецпосланником... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:38:00+03:00
2025-04-22T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня на переговорах между США и ЕС на этой неделе, об этом со ссылкой на интервью со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также на утечки в прессе пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз в своей статье для The Telegraph."Членство в НАТО для Украины не будет обсуждаться", — отметил он.По словам Мэттьюза, ответы на вопросы, которые будут обсуждаться на встрече в Лондоне, уже давно ясны."Признавая Крым российским и становясь официально нейтральной, Украина не теряет ничего из того, что она уже потеряла", — считает он.Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20 процентов территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012718069.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, нато, евросоюз, запорожская аэс
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Запорожская АЭС
"Ничего не теряет". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине

Telegraph: членство Украины в НАТО не войдет в повестку дня на встрече в Лондоне

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня на переговорах между США и ЕС на этой неделе, об этом со ссылкой на интервью со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также на утечки в прессе пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз в своей статье для The Telegraph.
"Членство в НАТО для Украины не будет обсуждаться", — отметил он.
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По словам Мэттьюза, ответы на вопросы, которые будут обсуждаться на встрече в Лондоне, уже давно ясны.
"Признавая Крым российским и становясь официально нейтральной, Украина не теряет ничего из того, что она уже потеряла", — считает он.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20 процентов территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
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