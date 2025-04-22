https://ria.ru/20250422/ukraina-2012847260.html

Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение

Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение - РИА Новости, 22.04.2025

Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение

На Украине приложение военнообязанных "Резерв+" будет отправлять уведомления мужчинам, находящимся в розыске военкоматом, сообщила заместитель министра обороны... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:23:00+03:00

2025-04-22T21:23:00+03:00

2025-04-22T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На Украине приложение военнообязанных "Резерв+" будет отправлять уведомления мужчинам, находящимся в розыске военкоматом, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В украинском минобороны объявили о новой версии приложения Резерв+, которая уже доступна пользователям. Теперь военнообязанные смогут проще узнать о том, попали ли они в розыск в розыск ТЦК (украинскими военкоматами - ред.). "Резерв+" будет отправлять push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - приводит слова Черногоренко украинское издание "Судебно-юридическая газета". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012128564.html

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