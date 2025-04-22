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Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение - РИА Новости, 22.04.2025
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21:23 22.04.2025 (обновлено: 21:49 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012847260.html
Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение
Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение - РИА Новости, 22.04.2025
Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение
На Украине приложение военнообязанных "Резерв+" будет отправлять уведомления мужчинам, находящимся в розыске военкоматом, сообщила заместитель министра обороны... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:23:00+03:00
2025-04-22T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На Украине приложение военнообязанных "Резерв+" будет отправлять уведомления мужчинам, находящимся в розыске военкоматом, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В украинском минобороны объявили о новой версии приложения Резерв+, которая уже доступна пользователям. Теперь военнообязанные смогут проще узнать о том, попали ли они в розыск в розыск ТЦК (украинскими военкоматами - ред.). "Резерв+" будет отправлять push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - приводит слова Черногоренко украинское издание "Судебно-юридическая газета". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html
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Украина, В мире
Военнообязанных на Украине будут уведомлять о розыске через приложение

Минобороны Украины: "Резерв+" будет отправлять уведомления находящимся в розыске

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На Украине приложение военнообязанных "Резерв+" будет отправлять уведомления мужчинам, находящимся в розыске военкоматом, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В украинском минобороны объявили о новой версии приложения Резерв+, которая уже доступна пользователям. Теперь военнообязанные смогут проще узнать о том, попали ли они в розыск в розыск ТЦК (украинскими военкоматами - ред.).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вчера, 04:57
«
"Резерв+" будет отправлять push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - приводит слова Черногоренко украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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