https://ria.ru/20250422/ukraina-2012828245.html

В Европе заявили США о красных линиях по Украине

В Европе заявили США о красных линиях по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

В Европе заявили США о красных линиях по Украине

Европа обозначила для США не подлежащие обсуждению вопросы по мирному соглашению между Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:28:00+03:00

2025-04-22T19:28:00+03:00

2025-04-22T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Европа обозначила для США не подлежащие обсуждению вопросы по мирному соглашению между Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его слова передает Reuters."На прошлой неделе в преддверии нового раунда переговоров, запланированных на среду, европейские державы сообщили Соединенным Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для Европы предметом переговоров", — заявил министр.Согласно заявлению Барро, сделанному им радиостанции Franceinfo, Францию заботит защита национальных интересов и европейской безопасности."Когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, какие у нас "красные линии", — сказал он. При этом министр не привел никаких объяснений или подробностей.Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта.Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.

https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html

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в мире, сша, европа, франция, жан-ноэль барро, марко рубио, владимир зеленский