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"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
Большой масштаб потерь среди украинских военных начали признавать даже в контролируемых Киевом СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:28:00+03:00
2025-04-22T16:28:00+03:00
2025-04-22T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Большой масштаб потерь среди украинских военных начали признавать даже в контролируемых Киевом СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Катастрофическая реальность огромных потерь на Украине наконец признается даже в жестко контролируемых украинских СМИ", — написал он, комментируя выступление депутата Верховной рады Украины Нины Южаниной в эфире канала "Новости.LIVE".Накануне политик заявила, что Украина нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь. По ее словам, такая мера крайне необходима из-за больших проблем, которые украинские боевики испытывают на фронте.В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нина Южанина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
Журналист Боуз: на Украине начали признавать большой масштаб потерь в рядах ВСУ