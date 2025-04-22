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"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
Большой масштаб потерь среди украинских военных начали признавать даже в контролируемых Киевом СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:28:00+03:00
2025-04-22T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нина южанина
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Большой масштаб потерь среди украинских военных начали признавать даже в контролируемых Киевом СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Катастрофическая реальность огромных потерь на Украине наконец признается даже в жестко контролируемых украинских СМИ", — написал он, комментируя выступление депутата Верховной рады Украины Нины Южаниной в эфире канала "Новости.LIVE".Накануне политик заявила, что Украина нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь. По ее словам, такая мера крайне необходима из-за больших проблем, которые украинские боевики испытывают на фронте.В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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в мире, украина, нина южанина, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нина Южанина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине

Журналист Боуз: на Украине начали признавать большой масштаб потерь в рядах ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Большой масштаб потерь среди украинских военных начали признавать даже в контролируемых Киевом СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Катастрофическая реальность огромных потерь на Украине наконец признается даже в жестко контролируемых украинских СМИ", — написал он, комментируя выступление депутата Верховной рады Украины Нины Южаниной в эфире канала "Новости.LIVE".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Накануне политик заявила, что Украина нуждается в проведении новой волны мобилизации из-за нехватки личного состава и огромных потерь. По ее словам, такая мера крайне необходима из-за больших проблем, которые украинские боевики испытывают на фронте.
В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНина ЮжанинаЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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