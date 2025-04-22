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На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии - РИА Новости, 22.04.2025
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15:13 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012747051.html
На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии
На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии - РИА Новости, 22.04.2025
На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии
Дефицит госбюджета Украины привел к замораживанию индексации минимальной зарплаты и пенсий в 2025 году, сообщила во вторник министр соцполитики страны Оксана... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:13:00+03:00
2025-04-22T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дефицит госбюджета Украины привел к замораживанию индексации минимальной зарплаты и пенсий в 2025 году, сообщила во вторник министр соцполитики страны Оксана Жолнович. "На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии. Социальные стандарты заморозили из-за дефицита бюджета", - приводит слова Жолнович украинское издание "Обозреватель". По данным министра, в текущем году прожиточный минимум на Украине, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012717002.html
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии

Министр Жолнович: на Украине заморозили индексацию минимальной зарплаты и пенсий

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Tony Hicks
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дефицит госбюджета Украины привел к замораживанию индексации минимальной зарплаты и пенсий в 2025 году, сообщила во вторник министр соцполитики страны Оксана Жолнович.
«
"На Украине в 2025 году не будут повышать минимальную зарплату и пенсии. Социальные стандарты заморозили из-за дефицита бюджета", - приводит слова Жолнович украинское издание "Обозреватель".
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По данным министра, в текущем году прожиточный минимум на Украине, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара).
Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.
Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.
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