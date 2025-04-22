https://ria.ru/20250422/ukraina-2012724184.html

Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной

Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной - РИА Новости, 22.04.2025

Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:59:00+03:00

2025-04-22T13:59:00+03:00

2025-04-22T14:11:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков напомнил, что ранее Путин, комментируя предложение о прекращении ударов по гражданским объектам, сообщил, что тему нужно обсудить и по двусторонним контактам, имея в виду, что это канал с Украиной."Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам. И это еще одно его предложение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012726666.html

украина

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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин