https://ria.ru/20250422/ukraina-2012724184.html
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной - РИА Новости, 22.04.2025
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:59:00+03:00
2025-04-22T13:59:00+03:00
2025-04-22T14:11:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков напомнил, что ранее Путин, комментируя предложение о прекращении ударов по гражданским объектам, сообщил, что тему нужно обсудить и по двусторонним контактам, имея в виду, что это канал с Украиной."Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам. И это еще одно его предложение", - сказал Песков.
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной
Песков: Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с Киевом