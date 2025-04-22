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Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной - РИА Новости, 22.04.2025
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13:59 22.04.2025 (обновлено: 14:11 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012724184.html
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной - РИА Новости, 22.04.2025
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:59:00+03:00
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украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков напомнил, что ранее Путин, комментируя предложение о прекращении ударов по гражданским объектам, сообщил, что тему нужно обсудить и по двусторонним контактам, имея в виду, что это канал с Украиной."Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам. И это еще одно его предложение", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012726666.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков заявил об открытости Путина к контактам с Украиной

Песков: Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с Киевом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков напомнил, что ранее Путин, комментируя предложение о прекращении ударов по гражданским объектам, сообщил, что тему нужно обсудить и по двусторонним контактам, имея в виду, что это канал с Украиной.
"Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам. И это еще одно его предложение", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Никакой конкретики о возможных контактах с Украиной пока нет, заявил Песков
Вчера, 14:03
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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