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На Западе высмеяли неожиданное признание Украины - РИА Новости, 22.04.2025
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13:28 22.04.2025 (обновлено: 16:04 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012718069.html
На Западе высмеяли неожиданное признание Украины
На Западе высмеяли неожиданное признание Украины - РИА Новости, 22.04.2025
На Западе высмеяли неожиданное признание Украины
Киев вынужден переплачивать за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:28:00+03:00
2025-04-22T16:04:00+03:00
верховная рада украины
турецкий поток
гленн дизен
украина
киев
европа
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев вынужден переплачивать за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену", — иронично отметил он.Во вторник первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток".После того, как Киев отказался продлевать договор о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
украина
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верховная рада украины, турецкий поток, гленн дизен, украина, киев, европа, в мире
Верховная Рада Украины, Турецкий поток, Гленн Дизен, Украина, Киев, Европа, В мире
На Западе высмеяли неожиданное признание Украины

Профессор Дизен: Украина покупает российский газ после поднятия трейдерами цен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев вынужден переплачивать за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену", — иронично отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вчера, 12:14
Во вторник первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток".
После того, как Киев отказался продлевать договор о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему каюк
18 апреля, 08:00
 
Верховная Рада УкраиныТурецкий потокГленн ДизенУкраинаКиевЕвропаВ мире
 
 
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