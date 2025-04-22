https://ria.ru/20250422/ukraina-2012718069.html

На Западе высмеяли неожиданное признание Украины

На Западе высмеяли неожиданное признание Украины - РИА Новости, 22.04.2025

На Западе высмеяли неожиданное признание Украины

Киев вынужден переплачивать за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:28:00+03:00

2025-04-22T13:28:00+03:00

2025-04-22T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев вынужден переплачивать за российский газ, покупая его после поднятия цен европейскими трейдерами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по "Турецкому потоку" после того, как европейские трейдеры подняли цену", — иронично отметил он.Во вторник первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток".После того, как Киев отказался продлевать договор о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

украина

киев

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верховная рада украины, турецкий поток, гленн дизен, украина, киев, европа, в мире