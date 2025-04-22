Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию
Daily Telegraph: Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией, сообщает британская газета Daily Telegraph.
"Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией", - говорится в материале на сайте издания.
Отмечается, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому. Причина данного решения заключается в "острой нехватке" солдат на фронте.
"Украинские войска уступают русским в оружии и зачастую в количестве личного состава в соотношении три к одному", - подчеркивает газета.
Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.