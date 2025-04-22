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Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию - РИА Новости, 22.04.2025
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13:23 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012717002.html
Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию
Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию - РИА Новости, 22.04.2025
Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию
Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:23:00+03:00
2025-04-22T13:23:00+03:00
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией, сообщает британская газета Daily Telegraph. "Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому. Причина данного решения заключается в "острой нехватке" солдат на фронте. "Украинские войска уступают русским в оружии и зачастую в количестве личного состава в соотношении три к одному", - подчеркивает газета. Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010967058.html
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украина, россия, киев, нато
Украина, Россия, Киев, НАТО
Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию

Daily Telegraph: Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией, сообщает британская газета Daily Telegraph.
"Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией", - говорится в материале на сайте издания.
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Отмечается, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому. Причина данного решения заключается в "острой нехватке" солдат на фронте.
"Украинские войска уступают русским в оружии и зачастую в количестве личного состава в соотношении три к одному", - подчеркивает газета.
Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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