https://ria.ru/20250422/ukraina-2012717002.html

Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию

Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию - РИА Новости, 22.04.2025

Daily Telegraph: Украина превратилась в военную лабораторию

Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:23:00+03:00

2025-04-22T13:23:00+03:00

2025-04-22T13:23:00+03:00

украина

россия

киев

нато

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина превратилась в военную лабораторию для тестирования будущих технологий ведения боевых действий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к конфликту с Россией, сообщает британская газета Daily Telegraph. "Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что представление о будущих принципах ведения боевых действий может дать "армия роботов", которую сейчас опробуют на Украине. Например, робот "Змей" украинского производства помогает Киеву заменить личный состав машинами. К 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов, подобных этому. Причина данного решения заключается в "острой нехватке" солдат на фронте. "Украинские войска уступают русским в оружии и зачастую в количестве личного состава в соотношении три к одному", - подчеркивает газета. Пока Украина не ставит задачу полностью заменить пехоту роботами, а просто встраивает их в процессы проведения военных операций. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010967058.html

украина

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украина, россия, киев, нато